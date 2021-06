Federico Girotti dio una entrevista en la que habló de varios temas, entre ellos de la chance de dejar River para jugar en Europa. "A uno obviamente lo seduce la idea de ir a Europa, pero yo personalmente prefiero mantenerme aislado de lo que se habla en los últimos días. Lo dejo a mi representante que se encargue de lo que está pasando y él me irá diciendo qué es verdad y qué no", contestó el pibe.

Girotti, que hace unos años estuvo a un paso de irse al Torino de Italia, advirtió: "Sinceramente, me gustaría afianzarme en el club del que soy hincha, me gustaría seguir jugando acá".

Girotti consideró qué aspectos de su juego mejoró Marcelo Gallardo: "El sacrificio de ayudar al equipo, de salir a jugar, de intentar ser un delantero más completo y no estar tan pendiente del gol sino de ser un jugador más de equipo. Y tengo que mejorar algunos aspectos puntuales como la técnica, el tema de los apoyos que es muy importante para el delantero, el posicionamiento dentro de la cancha para saber dónde estar ubicado, de dónde viene la pelota. Intento ser cada día más completo".

El joven atacante contó más: "Siempre fui de hacer muchos goles y si no la metía me bloqueaba y no me salían las cosas. Pero no era de hacer esto que hacen Rafa (Borré) o Mati (Suárez). De chico me costaba mucho: por eso en Inferiores yo no jugué mucho de titular, era más suplente y me fastidiaba bastante. Me han llegado a decir que no iba a llegar a la Primera porque no era un jugador para jugar en River, que no tenía las características para jugar en el club".

El hincha

"Es muy lindo que el hincha del club te quiera, para mí es algo muy importante, pero uno conoce sus limitaciones dentro de la cancha, sabe lo que puede dar... Y uno sabe cuando está listo y es el momento para empezar a tener ese rodaje. Y por eso no me desespero cuando la gente me pide: yo sé lo que hago en el entrenamiento, y por ahí me falta. Por eso lo tomo con mucha tranquilidad", reconoció Girotti.