Mateo Klimowicz es cordobés, formado en Instituo de Córdoba como su padre Diego pero en 2019 se fue a jugar a Stuttgart.

Este miércoles, el mediocampista ingresó a los 31 minutos de la segunda parte y debutó así con la Selección de Alemania Sub 21 en la Eurocopa de la categoría en el triunfo por 3 a 0 ante Hungría.

Por sus rendimientos, el juvenil llamó la atención de Fernando Batistas, entrenador de la Sub 20 de la Argentina. Tanto que se comunicó con él varias veces para incluirlo en el plantel que disputará para nuestro país los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Pero por ahora el cordobés eligió la Sub 21 de Alemania. “Siempre le presté atención a mi papá y él es la primera persona que me da consejos sobre el fútbol", dijo Mateo. Y no cerró la puerta a la Selección: "Soy argentino así que mi ídolo es Lionel Messi, no importa cuánto nos diferenciemos como jugadores. Él es mi ídolo desde que tengo 10 años”.