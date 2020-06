Mientras que en la Argentina todavía se mantiene la cuarentena por el coronavirus, el fútbol aún está lejos de volver a la actividad. En este contexto, es toda una incógnita qué pasará con los jugadores respecto al mercado de pases.

Uno de ellos es Nacho Fernández quien "está bien, se entrena, me cuenta que habla con los compañeros", afirmó su representante Damián Facciuto. Y agregó que "el es un chico muy tranquilo, no tiene problemas en quedarse encerrado, salvo por lo técnico y el contacto con la pelota".

En más de una oportunidad se habló de la posible salida del jugador de River, una de las piezas fundamentales del equipo de Gallardo en el último tiempo. Facciuto aclaró que "si en este momento aparece una oferta que sea conveniente para todas las partes, se va a evaluar".

Además, en declaraciones a AM 1030, aclaró que "como no hay certezas, es difícil. No se sabe nada, no creo que haya muchas ofertas porque los clubes no están muy bien para comprar. Todavía no me llamaron por él".

Si bien su cláusula de salida está valuada en 10 millones de dólares, la misma aumentará a 12,5 millones en los últimos diez días del mercado y bajará nuevamente a 8,6 millones al terminar.