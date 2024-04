Que Enzo Fernández arrastra una lesión hace semanas no es novedad para el cuerpo técnico de Chelsea y de la Selección Argentina. La mala noticia es que el cuerpo médico del equipo londinense propuso comenzar un tratamiento de analgésicos, le aplicó la primera de las tres inyecciones y no hizo efectivo.

¿Qué lesión tiene el ex River Plate? Una molestia en la zona alta del aductor -llegando a la ingle-, y si bien no hay rotura de fibras y no es desgarro, las constantes molestias que padece Enzo lo tienen a maltraer.

¿Entonces? Los médicos analizan operar al campeón del mundo. Y si ello sucede, según los especialistas, Enzo deberá estar tres semanas afuera de las canchas para lograr una buena rehabilitación.

Y si bien falta dos meses para la Copa América, Enzo teme estar falto de fútbol para cuando Lionel Scaloni defina los convocados para la máxima cita de selecciones del continente que se disputará desde el 20 de junio en Estados Unidos.

Este lunes Chelsea recibe a Everton por la fecha 33 de la Premier League, y Enzo no está entre los convocados.