Así lo anunció Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sus redes sociales tras el comunicado de la casa madre del fútbol: "Después de tanto esfuerzo y trabajo confirmarmos un acuerdo trascendental con Disney por los derechos de tv, que será beneficioso para todo el fútbol argentino.Desde el inicio dijimos que ibamos a luchar por nuestras instituciones y esto demuestra nuestro compromiso asumido!".

Así, AFA, Liga Profesional del Fútbol (LPF) y la empresa Walt Disney renovaron los derechos de televisión de la primera división del fútbol argentino hasta 2030 y dejaron atrás los problemas judiciales.

El acuerdo no soprende, pero deja atrás un tendal de dudas sobre aquella decisión de AFA de romper el contrato de forma unilateral por “graves incumplimientos”; postura que compartía la gran mayoría de los clubes, quienes no estaban conformes por la cantidad de dinero que otorgaba la empresa.

Entonces, Disney obturó la ruptura del contrato con una medida cautelar. Y a la AFA no le quedó más remedio que retomar convesaciones, mejoró el monto -aunque no trascendió, serían U$s 45 millones- y renovó el vínculo hasta 2030.

El representante de Disney, un tal Lerner, dijo que el “acuerdo es consistente con nuestro compromiso de ofrecer los contenidos más relevantes, poniendo siempre al consumidor en el centro de la ecuación”.

¿Y turner?

Tal publica Doble Amarilla, el contrato de Turner con AFA/Liga Profesional por el otro 50% de los derechos vence en 2027 y existe un canal de diálogo para lograr el mismo acuerdo con Turner y extender por tres años más en las mismas condiciones.

¿Quién televisará los partidos? Por ahora sigue todo como hasta ahora, pagar para ver.