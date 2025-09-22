Argentina le ganó a Marruecos (sexta del ranking Mundial) 2 a 0 en el Microestadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires y se quedó con el Torneo Internacional Amistoso que también disputó Chile, a quién la Selección había vencido 4 a 2 el viernes.

Con dos goles de Kevin Arrieta -el primero un golazo de tiro libre-, el equipo que dirige Matías Lucuix comenzó de la mejor manera una nueva etapa de renovación.

Así explotó el Malvinas con el golazo

Es que el torneo sirvió también para realizar la despedida del campeón mundial y sudamericano argentino, el excapitán Pablo Taborda. A los 39 años y tras más de 20 en la Selección, Pablo dejó su legado.

Además, en este triangular Luciano Gauna, jugador de Barcelona, lució la número 10 por primera vez; y debutaron dos campeones juveniles: Lucas Granda (18 años, de Pinocho) y Rodrigo Álvarez (20, de Boca).

Resumen del partido

Dos goles de Kevin Arrieta, a los 14 del primer tiempo de tiro libre; y a los 16 del segundo, tras una sexta falta.

Palabra de goleador

"Estoy pasando un gran momento, sí", reconoció Kevin.

Así, Argentina, actual subcampeona del mundo, inicia una nueva etapa con muchos jóvenes que no pasan los 25 años y a la búsqueda de nuevos referentes.

En el calendario, del 22 a 26 de octubre jugará la Liga Evolución en Paraguay con la Sub 20 y la Mayor; en diciembre hay fecha FIFA -aún no hay rival- y en enero, desde el 24, se viene la Copa América, aún sin sede confirmada por Conmebol.