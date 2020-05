Sergio Agüero develó su faceta 'gamer' a pleno durante esta cuarentena. Tal es así que en una charla con otros colegas, un hincha de Racing dijo que prefería a Lautaro Martínez por sobre él.

El exdelantero de Independiente sacó chapa de su trayectoria y tiró: "Tendrá que hacer 50 goles en la Selección, a ver si llega...". Sin embargo, el 'Kun' no estuvo del todo preciso ya que tiene 42 goles en 97 partidos con la 'Albiceleste'.

Lo cierto es que ambos pelean por ser el centrodelantero titular del seleccionado nacional, aunque pareciera que Martínez (quien está a un paso de ser transferido al Barcelona de Messi) tiene todos los números para ocupar la posición de aquí a varios años.

Carrozza lo cruzó con todo a Agüero

El polémico periodista no recibió con buenos ojos la declaración del ex Racing para el ex Independiente y lo fulminó en Twitter:

"Che @aguerosergiokun no hace falta que Lautaro Martínez haga 50 goles en la selección. Nos conformamos con que haga uno importante. A diferencia tuya, que le hiciste 25 a Honduras, 63 a Costa Rica, 18 a El Salvador, 7 a Guatemala. Seguí jugando a los jueguitos, que sos muy bueno."