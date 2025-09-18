River perdió 2 a 1 ante Palmeiras en el Monumental y más allá del pésimo primer tiempo y la sensación de mejora del segundo tiempo, el arbitraje del venezolano Valenzuela y el rol del VAR en la derrota de River dejó muchas dudas.

En el segundo tiempo, ante un posible penal a Montiel por falta del arquero Weverton a Montiel, el juego se demoró seis minutos para no sancionar nada y amonestar al golero. ¿Por qué? Por posición adelantada del campeón del mundo con un trazado de líneas muy particular.

Sucedió a los 81 minutos. Pero antes, a los 63 minutos de juego, el arquero salió mal, se le escapó la pelota y empujó y pisó a Martínez Quarta.

¿Por qué el VAR no revisó el pisotón?