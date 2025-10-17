Las elecciones del 1 de noviembre tienen un ganador anticipado, ya que no parece posible que el oficialismo -que ya tuvo las presidencias de Rodolfo D'Onofrio y Jorge Brito- pueda perder.

El candidato es Stéfano Di Carlo y aunque todo indique que se dirige plácidamente al triunfo, de todas formas habría un anuncio importante para fortalecer su candidatura.

Diego Yudcovsky adelantó en el canal de streaming AZZ que se harán las obras para techar el estadio Monumental, un viejo anhelo de los hinchas de River.