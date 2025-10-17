100 millones de dólares
Adelantaron cómo será el anuncio del oficialismo de River sobre la construcción del techo del estadio Monumental
Diego Yudcovsky contó en el stream AZZ cuáles son los planes de la dirigencia millonaria, que se anunciaran días antes de las elecciones para apoyar la candidatura de Stéfano Di Carlo.
Las elecciones del 1 de noviembre tienen un ganador anticipado, ya que no parece posible que el oficialismo -que ya tuvo las presidencias de Rodolfo D'Onofrio y Jorge Brito- pueda perder.
El candidato es Stéfano Di Carlo y aunque todo indique que se dirige plácidamente al triunfo, de todas formas habría un anuncio importante para fortalecer su candidatura.
Diego Yudcovsky adelantó en el canal de streaming AZZ que se harán las obras para techar el estadio Monumental, un viejo anhelo de los hinchas de River.