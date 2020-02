Emmanuel Adebayor, de extensa experiencia en Ligas europeas, arribó a Asunción para sumarse a Olimpia de Paraguay, tal anunciamos la semana pasada para jugar la Copa Libertadores bajo las órdenes del argentino Daniel Garnero.

Pese a que el arribo del delantero africano sucedió en la madrugada, una multitud de hinchas lo esperaron, corearon su nombre y armaron un fiestón en el aeropuerto.

La canción que le compusieron los hinchas de Olimpia a cogolés

Sorprendido aunque alertado por la cantidad de gente que lo esperaría, Adebayor se tomó unos instantes para subirse a una tarima, posar con una bandera de Olimpia y saludar a quienes lo vivaban.

Locura en el aeropuerto

Las redes

"Brombombom, borombombom, esta es tu gente, Adebayor", estrofaron.

El propio togolés usó sus redes estos días para reflejar la ilusión que lo hace llegar a un nuevo club.

SEA, It was about 2AM local time when I landed. Tons of you still showed up at the Airport. Thank you for such a great welcome in Paraguay. Merci là-bas ! 🇹🇬❤️❤️❤️🇵🇾💪🏾⭐️✅🔟🌍#GodFirst #LiveLife #MarechalSEA #teamSEA #AfricaUnited #228Forever #Lifesgood #25 #SEAAsuncion pic.twitter.com/SSSDV7Qkgk