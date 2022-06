Si no hubiera sido por la intervención de sus compañeros, Lautaro Acosta y Fernando Monetti bien podrían haber terminado a las piñas luego del partido. Lo curioso es que Lanús le había ganado a Colón 1-0 con gol del propio 'Laucha'.

Pero la bronca pudo más entre ambos y no se aguantaron ni a entrar al túnel para evitar que las cámaras y los propios hinchas granates los vean pelearse.

Tras el momento de tensión ambos protagonistas hablaron con la televisión y trataron de bajarle los humos al asunto.

"Una discusión del partido... no me puedo pelear. Fue culpa mía y por eso le pedí disculpas. Yo seguí enojado porque él seguía enojado. Fue una estupidez, yo con el Mono me llevo recontra bien. Si queremos ganar, las cosas son así: discusiones que quedan ahí y para mí se terminaron. Yo voy siempre al 100%, de esta manera me tomo el fútbol", argumentó Acosta en charla con TNT Sports.

Por su parte Monetti dijo: "Ya está todo arreglado, recién hablé con él. No hay ningún problema, son cosas que pasan. Por ahí impacta un poco ahí en la cancha pero son cosas normales que pasan en el día a día en las prácticas. Hoy pasó en el partido pero no pasa de ahí. No hay ningún problema. Es bravo pero a mí dámelo siempre así porque con ese ímpetu de querer ganar le salen tan bien esas reacciones y es más que entendible. Lo conozco hace un montón y sé que no lo hace de mala leche. Está todo clarísimo".