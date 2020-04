El actual jugador de Boston River de Uruguay dialogó este mediodía con 'Superfútbol', de TyC Sports, donde entre tantos temas habló de la triste realidad que le tocó vivir en su paso por River, allá por 2008.

"Se llovían los pasillos del Monumental, los ventanales estaban con pilares puestos porque se podían caer por el viento fuerte, cuatro meses de atrasos. Era compleja la situación de River", comenzó su dramático relato el 'Loco'.

"Me llama el Cholo y me dice: 'Necesito un nueve de tu personalidad, de tu liderazgo, para la estructura que quiero armar, hay que romper la segunda racha histórica sin títulos de River'. Cuando me quise acordar, ya estaba ahí. Este tipo me sedujo", reconoció sobre su contacto con Simeone.

Además, cree que la obtención de ese campeonato pudo haber sido perjudicial en ese momento, pensando al futuro inmediato. "No sé si hicimos bien en salir campeón. Muchas veces maquilla una triste realidad y fue desencadenando en algo peor", expresó, haciendo alusión al descenso que sufrió el 'Millonario' en 2011.

"Lidiamos con muchos inconvenientes. No había agua para los regadores en Ezeiza. Cuando pasa el tiempo nos quedamos con el hoy. Me dicen: 'Te fuiste de River'. Si fuera este River, pongo una carpa abajo de la tribuna y no me muevo ni por un incendio. Andá, agarrá un poquito el diario y recordá lo que era River en 2008. Sólo ese plantel, con la inyección de ánimo del Cholo, pudimos lograr el campeonato. Es un orgullo salir campeón con River", sentenció Abreu.