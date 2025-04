Luis Zubeldia volvió a enojarse con un periodista. Fue tras el empate 2-2 de su equipo, Sao Paulo ante Botafogo por la Fecha 4 del Brasileirao.

En conferencia de prensa, al ex DT de Lanús le preguntaron por la discusión que mantuvieron en la cancha dos de sus futbolistas, Alan Franco y André Silva. Y reaccionó así: "¿Para vos es una pregunta importante?".

“¿Para vos no es normal en el fútbol una discusión? ¿O querés vender? Vamos a otra pregunta, no me gustó esa pregunta”, lo cortó Zubeldía.

La discusión siguió

Tras la conferencia, Zubeldía se puso de pie y encaró al periodista, y hasta lo acusó de ser hincha de Palmeiras.

Goles y resumen

El descargo del periodista

Gabriel Sá se llama el colega brasileño. En su cuenta de X realizó este descargo: “La postura de Zubeldia ante mi pregunta no es lo que me molesta del episodio. Le pregunté (o intenté preguntar, ya que me interrumpieron) la pregunta que creí pertinente, y es posible que no quiera responder”.

Y agregó: “No hay crisis. La entrevista posterior estuvo desafinada. ¿No quería responder y quería dejar un mensaje en la respuesta a la pregunta? Está bien, tiene derecho. La conferencia de prensa posterior fue ésta, captada por las cámaras de TNT Sports”.

Y concluyó: “Creo que el audio empieza en unos minutos, pero me pregunta si soy hincha del Palmeiras o del Corinthians. Lo primero que sabe es la respuesta. Y en segundo lugar, esto no debería ser motivo para orientar las preguntas”.