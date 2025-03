A Scaloni le preguntaron por las picantes declaraciones de Raphina y puso como ejemplo a Messi

Lionel Scaloni habló en la conferencia de prensa previa al duelo con Brasil de este martes a las 21 horas en el Monumental. Y allí lo consultaron sobre las explosivas declaraciones de Rapinha, que dijo en nota en una charla con el histórico Romario: "Les voy a hacer un gol, les vamos a dar una paliza, que se jodan".

"No profundicé en las declaraciones de los jugadores brasileños pero me han comentado. Es un Argentina-Brasil, importante pero no deja de ser un partido de fútbol", respondió Scaloni.

Y con altura, el entrenador campeón del mundo, completó: "Recuerdo la imagen después de la Copa América 2021, de Leo sentado con Neymar en las escaleras del Maracaná. Esa es la imagen que tiene que quedar. Todos quieren ganar, no tiene por qué pasarse de ahí".



El partido

El entrenador habló también del equipo que colocará en cancha tras el triunfazo ante Uruguay en el estadio Centenario con un golazo de Thiago Almada.

"Esperamos un partido similar al de Uruguay. Sabemos que dentro de un partido podés dominar y te pueden dominar. Brasil tiene potencial para dominarte porque es una de las selecciones más grandes del mundo y estaremos preparados para eso", declaró Lionel.

El DT argentino admitió: "Intentaremos ser protagonistas con el balón, creemos que podemos disputarles la pelota. Con los jugadores que tenemos a disposición, nuestra meta será ganar el dominio de la pelota para ser eficaz con ella"

Y concluyó: “Estos partidos grandes siempre se han jugado así, trabados, difíciles. Imagino que, con los jugadores que tienen de mitad de cancha hacia adelante, es un equipo ofensivo y hay que saber contrarrestar sus armas, estar atentos, y nosotros intentar hacerles daño desde el control de la pelota”.