Real Madrid venció 72-67 a Barcelona y se consagró campeón de la Supercopa ACB. La definición del torneo contó con la figura de Facundo y también con presencia de los otros tres argentinos: Gabriel Deck, Nicolás Laprovittola y Leandro Bolmaro.

Campazzo no había jugado bien, incluso estaba fastidioso porque no encontraba a sus compañeros y hasta había fallado dos libres seguidos desde la línea. Pero apareció en el último cuarto cuando el equpo no encontraba el camino y más aún, hizo todo en el último minuto de juego.

Triplazo de Facu

Por eso fue elegido el MVP de la final, por lo hecho en el cierre y por su planilla: 21 puntos (4/9 en dobles, 2/6 en triples y 7/11 en libres), 4 rebotes, 2 asistencias y 1 robo en 33:45 minutos.

Basta con mirar el video y escuchar el relato de los colegas españoles cuando asumió toda la responsabilidad con el partido empatado a 67.

¡El hombre que le da el premio MVP se arrodilla!

Las planillas de los otros argentinos



Lo de Gabriel Deck fue tremendo en 30 minutos: 11 puntos (4/5 en dobles, 0/4 en triples y 3/4 en tiros libres), 3 rebotes y 1 robo. Pero además, algo que no se anota: haber sido el responsable de marcar y anular al ex NBA Mirotic en el segundo tiempo.

Nicolás Laprovittola jugó poco en Madrid con estos números: 2 puntos (1/2 en dobles y 0/1 en triples), 2 rebotes, 1 asistencia y 1 robo en 6:29 minutos.

Y la joya Leandro Bolmaro, que si bien anotó 4 puntos (1/3 en dobles, 0/2 en triples y 2/2 en libres) y 1 rebote, estuvo en cancha casi 15 minutos en un plantel plagado de estrellas.

Real Madrid campeón y Facundo Campazzo MVP, esto ya se vio. El cordobés sigue a punto caramelo para dar su próximo gran paso, la NBA.