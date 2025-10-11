Las redes sociales estallaron durante la transmisión del partido disputado entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, en el estadio Ciudad de Vicente López del Calamar.

Es que muchos pusieron en duda las decisiones arbitrales sobre todo del primer tiempo que habrían beneficiado al conjunto chubutense, en un partido muy disputado por el ascenso a primera división.

Por eso tanto Madryn como Gimnasia son principales tendencias en Argentina con todo tipo de comentarios a favor y en contra de los fallos arbitrales y de ambos equipos.

Como particularidad esta final cuenta con el sistema del VAR por primera vez en el Nacional B, ya que el sistema solo es implementado para este único partido no así en todo el campeonato.

En el primer tiempo, el árbitro anuló dos goles para el conjunto mendocino por supuestas manos que se dieron antes de dichos tantos.

La gente en las redes destaca también un penal no cobrado para el conjunto de Mendoza, y hablan sobre la supuesta vinculación de Chiqui Tapia con el presidente del conjunto de Puerto Madryn.