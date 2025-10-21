A Milei no le sale una: la Justicia ordenó eliminar una fake news que replicó contra la candidata de Fuerza Patria en Santa Fe

"Milei daba por ganada la provincia de Santa Fe y cuando empezó a ver la expectativa que generaba nuestra lista, comenzó una campaña sucia en la cuál mandó a hacer un afiches digitales truchos con supuestas propuestas de nuestra campaña. Hoy la justicia nos dio la razón", denunció Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria, en C5N.

Este martes, el Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe falló a favor de Fuerza Patria y dispuso la eliminación inmediata de cartelería y publicaciones adulteradas.

"Pullaro es Milei"

Dijo Caren en la entrevista con Gato Sylvestre, y detalló cómo La Libertad Avanza pergeñó la campaña sucia en su provincia.

Quién es Caren Tepp

Este miércoles, referentes nacionales feministas acompañarán en un acto en Rosario a Caren Tepp. La periodista Julia Mengolini, la economista Mercedes D’Alessandro, y las sociólogas Luci Cavallero y Verónica Gago, integrantes del colectivo Ni Una Menos.

Tepp, de 38 años, militante feminista, es dirigente de Ciudad Futura, la propuesta que nació desde el barrio Nuevo Alberdi en Rosario.

En los últimos años el espacio se acercó al justicialismo provincial y nacional. Actualmente concejala de Rosario, declaró: "No voy a ocultar mi militancia en los movimientos populares que me forjaron después de la crisis del 2001, la militancia territorial, como así tampoco la del movimiento feminista".

Y remató: "Junto con el movimiento ambientalista y con todos los colectivos que están organizándose como víctimas directas de este modelo de Milei, es donde están las mayores claves para construir una alternativa de futuro".