En su debut en el Argentina Open, Diego Schwartzman -32° del ranking mundial- perdió sin atenuante 6-1 y 6-3 ante el español Bernabé Zapata Miralles (74°) en el estadio Guillermo Vilas, que intentó animarlo varias veces con gritos y cánticos.

Tras su temprana eliminación, el ‘Peque’-que fue octavo del mundo en octubre de 2020- fue durísimo en su autocrítica: "Es difícil encontrarle una explicación al partido y al momento. El nivel es muy bajo, no logro ser competitivo ni con la ayuda de la gente ni con algún error del rival. Es la realidad, hoy el nivel está muy bajo y me toca perder partidos que antes ganaba. Me está costando encontrarle alguna explicación, de ahí sale la incertidumbre con la que estoy jugando".

Diego agregó: "El día a día lo sigo haciendo de la misma manera, no entiendo el porqué, pero no está saliendo nada de lo que antes me salía dentro de la cancha. Creo que ahí está la explicación, no hay que darle mucha vuelta. Mi nivel está muy por debajo de lo que puedo dar. Si jugás en este nivel, perdés. Lamentablemente estoy perdiendo con scores que profundizan las malas sensaciones y es difícil. Hoy estoy parado sobre una nube que no sé para dónde va a ir".



Y concluyó: "Ni yo ni mi equipo le encontramos la explicación, de ahí parte la incertidumbre. Los entrenamientos no serán los mejores pero están lejos del nivel que muestro dentro de la cancha. Perdí varios puestos en el ranking porque es la gira en la que siempre gano. Quedan dos torneos más que la verdad no sé qué me conviene, si ir y competir o frenar unos días. Ya no sé. Estoy en una incertidumbre complicada a la hora de competir que me está costando".

Diego Schwartzman ganó un solo partido de los últimos 12 que disputó, en este 2023 perdió en sus estrenos en el Córdoba Open y en Nueva Zelanda; y en Australia cayó en segunda ronda.