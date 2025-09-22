En Canadá, Evelyn Bermúdez -boxeadora santafesina de 29 años-, se quedó con toda la gloria. La Princesita derrotó a la local Sara Bailey con dos tremendos golpes a la mandíbula en el primer round y unificó las coronas de la categoría minimosca (OMB,FIB y AMB).

"Vengo de muy abajo"

Tras su coronación, la santafesina de 28 años habló. "Gracias a todo Canadá, vengo de muy abajo y esto es un sueño que puedo cumplir". Agradeció a su "papá que me entrenó y especialmente a mi mamá, que me hizo una mujer guerrera, somos una familia humilde, que siempre me enseñó a luchar desde el minuto cero".

De cara a su futuro advirtió: "Ahora a disfrutar de esto, seguir entrenando y si Dios quiere y la virgen buscar el título que me falta, muchas gracias a toda la Argentina",

¿Qué título le falta? El del Concejo Mundial de Boxeo, que está en manos de la experimentada mexicana Lourdes Juarez, que el próximo 18 de octubre realizará una defensa de su reinado.