Sebastián Srur, cronista de Continental, le sugirió a Marcelo Gallardo que Enzo Pérez juega muy solo en el medio. Y le preguntó si pensaba acompañarlo con alguien.

La respuesta del Muñeco fue contundente: "Yo no considero eso. Vos estás dando una opinión y la mía es diferente". Y ratificó que la "idea y la esencia nuestra no va a cambiar".

River visita este miércoles a Independiente Santa Fe por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Como reflexión importante tras la derrota frente a Banfield, Gallardo afirmó: "Seguimos siendo un equipo respetado. No estoy muy preocupado. Me agarraría la cabeza si dijera: 'no sé a qué carajo jugamos'. O si no tuviera las herramientas para ir por los desafíos que me planteo. No tengo ese problema. Seguiremos apostando a lo que somos”.