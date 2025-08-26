"Zurda maradoniana": así juega el pibe de 16 años que hizo debutar Nico Díez en Argentinos Jrs
Gastón Bouhier, una de las promesas del semillero del mundo, debutó ante Racing el último domingo en La Paternal. Nico Diez, que recorrió un camino parecido de adolescente, dijo que tiene “una zurda maradoniana”. Así juega el pibe de 16 años.
Se llama Gastón Bouhier, tiene 16 años y debutó en la victoria por 4-1 de Argentinos sobre Racing en La Paternal.
El DT Nicolás Diez, que sabe de ser una joya de las inferiores del Bicho -saltó al plantel de Primera a los 17 años-, dijo que el pibe tiene “una zurda maradoniana” .
Surgido en 9 de Julio de Rafaela, su ciudad santafesina natal. Gastón nació el 6 de noviembre de 2008 y llegó a Argentinos hace tres años.
Subido a Reserva a principios de este año, fue citado para la última pretemporada con la Primera. Este domingo se estrenó cuando reemplazó a Nicolás Oroz en el minuto 89 y pisó el césped del Estadio Diego Armando Maradona.
Así juega el zurdo santafesino
Bouhier forma parte del seleccionado Sub-17 que dirige Diego Placente y muy probablemente sea convocado para el Mundial de la categoría en Qatar:
“Nico (Diez) me pidió que jugara como lo estaban haciendo mis compañeros, que volviera a defender y encarara cuando tuviera la pelota”, dijo Gastón.
Y confesó su deseo mayor: “Sueño con jugar en Primera, como todos mis compañeros. Pero sé que es un camino largo, hay que ir paso a paso. No hay que bajar los brazos, hay que esforzarse cada día. Lo vengo haciendo desde el primer día que llegué al club, y lo seguiré haciendo”.
Del Semillero del mundo y zurdo, como Diego, Redondo, Cambiasso, Diez, Sorín…