Se llama Gastón Bouhier, tiene 16 años y debutó en la victoria por 4-1 de Argentinos sobre Racing en La Paternal.

El DT Nicolás Diez, que sabe de ser una joya de las inferiores del Bicho -saltó al plantel de Primera a los 17 años-, dijo que el pibe tiene “una zurda maradoniana” .

Surgido en 9 de Julio de Rafaela, su ciudad santafesina natal. Gastón nació el 6 de noviembre de 2008 y llegó a Argentinos hace tres años.

Subido a Reserva a principios de este año, fue citado para la última pretemporada con la Primera. Este domingo se estrenó cuando reemplazó a Nicolás Oroz en el minuto 89 y pisó el césped del Estadio Diego Armando Maradona.

Así juega el zurdo santafesino

Bouhier forma parte del seleccionado Sub-17 que dirige Diego Placente y muy probablemente sea convocado para el Mundial de la categoría en Qatar:

“Nico (Diez) me pidió que jugara como lo estaban haciendo mis compañeros, que volviera a defender y encarara cuando tuviera la pelota”, dijo Gastón.

Y confesó su deseo mayor: “Sueño con jugar en Primera, como todos mis compañeros. Pero sé que es un camino largo, hay que ir paso a paso. No hay que bajar los brazos, hay que esforzarse cada día. Lo vengo haciendo desde el primer día que llegué al club, y lo seguiré haciendo”.

Del Semillero del mundo y zurdo, como Diego, Redondo, Cambiasso, Diez, Sorín…