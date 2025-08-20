Durante la previa de la transmisión de ESPN del histórico duelo que Racing le ganó a Peñarol , Mariano Closs le hizo un fuerte reclamo a la Conmebol al ver aparecer en pantalla la campaña de contra el racismo.

Mientras la pantalla mostraba a los jugadores argenitnos y uruguayos formados uno al lado de los otros, Closs disparó: “Yo entiendo de racismo, discriminación y violencia, todo fenómeno pero por favor hay que intervenir de otra manera, no solo con esta foto”.



Y siguió, firme en su reclamo. “Lo que pasó en Brasil el otro día en el partido donde los simpatizantes de Godoy Cruz fueron castigados de manera cruel por la policía brasileña, entiendo que Conmebol también tiene que intervenir con eso”. dijo Mariano, al referirse al ensañamiento de la policía a los mendocinos que viajaron a Belo Horizonte a alentar a Godoy Cruz en la derrota frente a Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.