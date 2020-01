La hazaña de River en Madrid el 9 de diciembre de 2018 va a quedar en la historia y los hinchas del Millonario se encargan de recordarla todos los días. Allá, en el estadio Santiago Bernabeu, los dirigidos por Marcelo Gallado le ganaron por 3 a 1 a Boca con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y el agónico tercer del Pity Martínez.

Ahora, en la Costa Atlántica, otro hincha de River causó furor con un particular relato para vender pastaflora: “Llegó la pastafrola del Pity Martínez, señoras y señores. Se come uno, se come dos y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero… Riquísima pastaflora, tan rica como sacar del medio y hacer un gol, señores. Una satisfacción enorme”.