La influencer Melina Moriatis salió por las calles del Reino Unido a preguntarle a jóvenes, niños y adultos cuáles creían eran las tres mejores selecciones de fútbol del mundo.

La sorpresa en su relevamiento es total. Solo algunos de los entrevistados eligieron a Argentina, actual campeón del mundo y bicampeón de América, y sólo uno la eligió como primera.

¿El resto? Evidentemente no ve fútbol mundial desde hace un par de años.