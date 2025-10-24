Hola campeones del mundo
¿Y Argentina? Las respuestas de los ingleses sobre cuáles son las tres mejores Selecciones del mundo
Una influencer recorrió las calles de Londres preguntando a hombres qué tres selecciones del mundo le parecían las mejores. Las respuestas sorprenden.
La influencer Melina Moriatis salió por las calles del Reino Unido a preguntarle a jóvenes, niños y adultos cuáles creían eran las tres mejores selecciones de fútbol del mundo.
La sorpresa en su relevamiento es total. Solo algunos de los entrevistados eligieron a Argentina, actual campeón del mundo y bicampeón de América, y sólo uno la eligió como primera.
¿El resto? Evidentemente no ve fútbol mundial desde hace un par de años.