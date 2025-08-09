¿Vuelve a las canchas? Esta fue la impresionante transformación de Serena Williams

A casi tres años de haberle puesto punto final a su carrera profesional en el tenis, Serena Williams volvió a ser protagonista. Esta vez, no fue por una entrevista o un evento público, sino por una serie de grabaciones donde se la ve entrenando con fuerza y mostrando una forma física envidiable.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, dispararon nuevamente las especulaciones sobre una posible vuelta a las canchas. Serena, que fue madre por segunda vez en 2023, aparece pegándole a la pelota con la misma determinación y potencia que la llevaron a la cima del tenis mundial.

Cómo fue la impactante transformación de Serena Williams

La esperanza de volver a ver a Serena Williams dentro de una cancha volvió a tomar fuerza. Las redes sociales estallaron con mensajes de seguidores que sueñan con verla en acción, aunque sea en dobles. Y es que el regreso reciente de Venus Williams, quien con 45 años volvió a competir en el DC Open de Washington, no hizo más que encender aún más el entusiasmo.

El rumor ya circula con fuerza en el ambiente: ¿y si Serena vuelve para jugar junto a Venus? Solo pensarlo ya genera escalofríos. Y no es para menos. Estamos hablando de una leyenda con 23 títulos de Grand Slam, 73 campeonatos en singles y 14 coronas en dobles junto a su hermana. Su juego arrollador, su mentalidad inquebrantable y su influencia cultural la transformaron en una figura irrepetible.

En los últimos años, Serena eligió enfocarse en su familia y en sus proyectos personales, pero su huella en el deporte sigue más viva que nunca. De hecho, hace poco fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, un reconocimiento que reafirma su legado.

¿Vuelve? ¿No vuelve? Nadie lo sabe con certeza, pero el solo hecho de imaginarla otra vez en la pista, aunque sea en un rol simbólico o en dobles, mantiene encendida la llama de los fans.