“Vinimos a arruinar el ‘Messi-palooza’'', avisó el Bocha Batista

La Selección Argentina enfrenta a Venezuela este jueves, desde las 20:30 en el estadio Monumental, partido que marcará el último encuentro oficial de Lionel Messi en Eliminatorias Sudamericanas en el país.

Para la Vinotinto, el duelo es clave para aspirar a clasificar al Repechaje, y su entrenador, el argentino Fernando Bocha Batista, lo dejó en claro.

“Vinimos a arruinar el ‘Messi-palooza’", dijo en diálogo con ESPN. “Nosotros nos estamos jugando la clasificación. Respetamos todo lo que pueda haber alrededor, pero no vinimos a una fiesta, vinimos a jugar algo importante”.

“Hay que hacerle un partido incómodo, que no juegue tranquilo principalmente a partir de tres cuartos porque con un simple pase te puede habilitar a los futbolistas que llegan. Achicaremos espacios y no tendremos un equipo largo porque Argentina se siente cómodo ahí”, agregó Batista al hablar de cómo marcará su equipo a Messi.

La chance histórica de Venezuela

Con 18 puntos, a cuatro de Colombia -su rival en la última fecha- y uno arriba de Bolivia, Venezuela está ante una chance única e histórica.

La tabla de las Eliminatorias