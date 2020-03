Sin que nadie lo imaginase ni lo supiese, Patricio Loustau fue el hombre clave en la definición de la Superliga 2019/20.

El árbitro no estuvo en La Boca el sábado pasado, pero fue directamente influyente en la obtención del título del 'Xeneize': no le cobró dos penales al equipo de Gallardo y anuló mal un gol de Borré en el 0-0.

Después del encuentro, en diálogo con TyC Sports, el juez dio sus explicaciones sobre las controversiales jugadas.

El gol de Rafael Santos Borré anulado por posición adelantada

"Es una jugada compleja, muy vinculada al tema que tendremos con respecto al VAR. Con la tecnología se hubiera definido claramente, algo que no se puede resolver tirando una línea. Sin la herramienta VAR, yo debo confiar y darle la derecha a mi árbitro asistente que es un ser humano. Esa jugada es muy difícil de resolver sin VAR.

El foul a 'Nacho Fernández' en el área, primer penal no cobrado

"Percibo que se da un entrevero entre los dos jugadores, hay un contacto pero es taxativo. Nacho aprovecha el contacto porque ve que la pelota se le va larga, pero no tiene la intensidad de derribarlo. No fue de una claridad absoluta. El contacto con Nacho existe pero no con intensidad de derribarlo".

El agarrón a Matías Suárez, segundo penal no sancionado

“Hay un forcejeo natural, un leve estiramiento de camisetas... El empeine lo hace trastabillar y cae hacia adelante, producto de un forcejeo natural del juego. Si hubiese existido una sujeción real, el jugador se debería haber caído hacia atrás. Es una disputa de cuerpos. Sujetar es impedir y acá no se ve. Esas telas de las camisetas se estiran demasiado en un forcejeo natural de juego. Reafirmo la decisión que tomé”.

Las jugadas de la polémica:

