Está tan chequeada la info que sube TN que subió una foto de Mauro Zarate y no una de Alexis Zarate. Sos la decadencia del periodismo @todonoticias pic.twitter.com/Ji84uPSNIJ

18 meses más de Mauro Zárate en Boca. Me encanta.

Estaba viendo en @todonoticias que estaban hablando del caso de abuso de Alexis Zárate y ponían fotos de Mauro Zárate. No sé si son inútiles, ignorantes o unos hijos de remil puta. O una mezcla de las 3.

Nacho Scocco se fue de Newell's, no vendió humo, ganó la Libertadores y ahora vuelve al club de sus amores. Mauro Zárate dijo que en Argentina solo jugaba en Vélez, se fue a Boca, traicionó a la gente, no ganó la copa, no jugó en la selección, y ahora quiere volver. Diferencias.