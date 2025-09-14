¿Te acordás cómo se veía? Así fue la impresionante transformación de Lionel Messi

Lionel Messi es reconocido mundialmente por su talento dentro de la cancha de fútbol, aunque no todos suelen reparar en la transformación física que atravesó con el paso de los años.

Si bien esas modificaciones no resultaron tan notorias como en otros atletas, al observar con detalle se distinguen varias evoluciones en su apariencia que forjaron la imagen que conserva en la actualidad.

Cómo fue la impactante transformación de Lionel Messi

El 2016 significó un antes y un después en la apariencia de Lionel Messi, cuando sorprendió a todos con un cabello teñido de platinado, una elección arriesgada que causó gran repercusión.

Durante esa misma etapa, incorporó la barba, detalle que terminaría convirtiéndose en una marca registrada de su estilo personal.

Hoy, ya en su paso por el Inter Miami, el rosarino luce una cabellera más extensa acompañada de su tradicional barba, consolidando una imagen que transmite madurez y refuerza su condición de ícono del fútbol mundial.

Su transformación estética a lo largo de los años demuestra que incluso las máximas leyendas también experimentan cambios que trascienden lo estrictamente deportivo.