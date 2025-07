Pablo Toviggino, que la semana pasada cruzó a Patricia Bullrich, esta vez apuntó contra el Gobierno y Federico Sturzenegger luego de las modificaciones al decreto 1212 que anula beneficios impositivos a los clubes.

En sus redes, el Tesorero de la Asociación escribió: “SON EL PEOR GOBIERNO DE LA HISTORIA!!! Destruyen todo!! Rompen la Industria, las Pymes, las Economías Regionales, TODO!! FENÓMENOS BARRIALES!!".

La decisión del Gobierno pasa por alto la medida cautelar de AFA que permitió por un plazo de seis meses mantener al alícuota de 7.5 que debían abonar los clubes a la Subsecretaría de Seguridad Social.

La Disposición 16/2025 lo subió 13.06%, sumado a una alícuota adicional y transitoria del 5.56%, por un período de 12 meses consecutivos, según explicó Sturzenegger en “X” para “recuperar el déficit incurrido”.

Por ello Toviggino escribió: “Te camuflas como podés y cambiás de bandera política para mantener tu sueldo a fin de mes”.

El tesorero defendió a los clubes como “motor indispensable social y económicamente para el sustento de millones de compatriotas”. Y advirtió: “Después no lloren que los atacan”.

El comunicado de AFA

Como una forma más de dañar a las instituciones, en el día de hoy se publicó en el B.O. la disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano Subsecretaria de Seguridad Social (DI-2025-16APN-SSSS#MCH, donde llamativamente se dispone un incremento significativo de la alícuota del Decreto 510 y cuya disposición entraría en vigencia a partir del 1/8/2025.

Dejando de lado la cuestión política de que lo que al gobierno lo único que le interesa es presionar a los clubes Entidades sin fines de Lucro (Ahogarlos), para que permitan incorporar la SAD, que no es otra cosa que permitir el ingresos de capitales golondrinas para hacer negocios con nuestros Clubes y jugadores formados en nuestras canteras, es importante detallar como la Disposición 16/2025 no explica en los considerandos o quizás prefiere omitir la situación real sobre el tema de aportes y contribuciones de la seguridad social que abonan los clubes mediante un sistema especial de ingresos.

Este régimen solidario entre los clubes trajo que todos sus empleados estén en blanco, tengan su ART, Obra Social etc., cuando mediante el Régimen General no ocurrió lo mismo, la propia ARCA ex AFIP mediante RG 5577/24, dictó un blanqueo laboral (condonación) de deudas y plan de facilidades sobre ellas que según la clasificación de la empresa la condonación fue del 90% para las Entidades sin fines de Lucro.

Es decir que si los clubes hubieran estado en el régimen general se les hubiera condonado el 90% de la deuda mediante la RG 5577/24 citada. Pero en contraposición la disposición 16/2025 eleva la tarifa para deuda anterior pasando del 0,50 % al 5,56% sin considerar quita alguna sobre la deuda, tampoco dando explicación de semejante aumento.

El decreto 939/24 determinó crear un Comité que discutiera su reformulación para desarrollar un sistema eficiente, suficiente y sostenible. Este comité incluirá representantes de diversos sectores, como la AFA, clubes de fútbol y varios ministerios y secretarías del gobierno, y contará con un plazo de seis meses para evaluar y revisar el régimen especial vigente.

Luego de varias reuniones el Comité emitió un informe final con la propuesta de AFA y en representación de los Clubes, asimismo los representantes gubernamentales que integraron la comisión entre ellos el propio representante del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, realizaron una propuesta de modificación que elevaron al Jefe de gabinete que difiere significativamente a lo expuesto en la Disposición 16/2025. (en ella por ej. el porcentaje de deuda pasaba del 0,50% al 1% y no al 5,56% como se concretó con la disposición 16/2025).