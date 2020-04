90min ES on Twitter

Apareció Ángel Cappa durante una entrevista en plena cuarentena, y al ser consultado por el descenso de River en 2011, se hizo el desentendido sobre su paso por el club y lanzó una irónica frase.

"Siento responsabilidad, pero estando en otros equipos; de cuatro partidos, de 12 puntos, le quitamos nueve a River”, sostuvo el ex DT en diálogo con 90min, y añadió: “Con esos se salvaba ampliamente; me siento responsable, pero no estando en River sino en otros equipos porque le saqué esos puntos".

El exentrenador, de paso por el ‘Millonario’ en 2010 (participando en la campaña que derivó en el descenso) hizo referencia a cuando dirigió a Huracán (le ganó una vez a la Banda y empató en dos) y luego en Gimnasia, donde igualó sin goles.

Por otro lado, el retirado DT afirmó que "a River lo mandaron al descenso", y agregó: "Es más, de los entrenadores que pasaron en ese lapso, soy el que más puntos sacó y curiosamente detrás de mí, JJ López; y además, mientras Passarella fue presidente, River salió quinto o sexto".

Por último, en otro tramo de la entrevista, Cappa fue consultado sobre si hubiera dirigido a Boca a pesar de su pasado en el club de Núñez y no lo dudó. "Claro que hubiera dirigido a Boca; yo en River fui menos importante que una pelota de entrenamiento".