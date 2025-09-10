Franco Mastantuono hace historia cada día. En la derrota de Argentina ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias, el pibe de 18 años usó la camiseta número 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Lionel Messi.

"La 10 la iba a llevar Thiago Almada, pero no pudo ser parte de la partida y se la dimos a Franco. Preferimos no arriesgar a Thiago en este partido", confesó Lionel Scaloni tras el partido.

Y opinó del zurdo del Real Madrid: "Entró bien, tiene personalidad. Le gusta jugar con la pelota y la recibe, pero entró en un momento en el que Ecuador estaba con el bloque bastante bajo y había pocos espacios. Lo importante es que siempre intenta. Fue otro partido más para él y va sumando minutos en este equipo".

Mastantuono ingresó a los 17 minutos del complemento por Leandro Paredes, las pidió todos y lució errático en algunos pases. Franco jugó recién su tercer partido con el seleccionado nacional (debutó frente a Chile y fue titular contra Venezuela el jueves pasado en el Monumental) y sumó minutos.

Y en las redes hay polémica por su rendimiento y por la responsabilidad de llevar la camiseta con el número más pesado: