Polémica grande como el estadio Ducó en el partido entre Huracán y Once Caldas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana (la serie está 1-0 para el conjunto cafetero).

El Globo convirtió a través del delantero Luciano Giménez a los 5 minutos de juego. Pero el juez de línea marcó offside. ¿De quién? Si cuando el arquero Aguirre da rebote del cabezazo de Paio Pereyra, Giménez convierte habilitado.

Al parecer, el VAR interpretó que Nehuén Paz (el que está en offside al fondo de la imagen) va hacia la pelota a disputarla.

En las redes se habla de robo: