El Chavo Fucks le preguntó a Alexis Mac Allister si Román lo dejó ir porque su papá es macrista. Y la respuesta del jugador fue fulminante.

"En Boca no me valoraron, sólo querían un poco más de plata", disparó al referirse a su regreso al Brighton antes de tiempo.

Y explicó qué habló con Riquelme: "Yo le dije que quería quedarme en Boca y esa fue siempre mi principal posición, pero a las horas me enteré que habían mandado un mail diciendo que no iba a Inglaterra salvo que Brighton ponga un millón de dólares. Ahí sentí que no me valoraron y que sólo querían un poco más de plata".

El futbolista en diálogo con Fox Sports, tiró la bomba: "Que me quieran hacer quedar mal a mi es política. Tomé la decisión por lo que pasó. Vine a Boca porque quería y, aunque digan que fue por plata, tenía una oferta desde Rusia para ganar dos millones de dólares pero acá vine a ganar un tercio".