¿Quiénes son los nueve futbolistas que la Liga española se niega a ceder a la Selección?

La Liga española de fútbol avaló con un comunicado la decisión de sus clubes de no ceder a los jugadores a las selecciones sudamericanas para la triple fecha de Eliminatorias por la pandemia de coronavirus.

Son en total 28 futbolistas convocados por siete de los diez países -Colombia, Ecuador y Bolivia no citaron jugadores que actúan en España- que juegan nuestra competencia continental para clasificar al Mundial de Qatar 2022.



Así, y de no mediar una intervención de FIFA y AFA, los nueves jugadores que no podrán estar a las órdenes de Lionel Scaloni desde la próxima semana serán estos nueve: Montiel, Acuña y Alejandro Gómez (de Sevilla), Correa y De Paul (Atlético), Rulli (Villarreal) y Guido Rodríguez (Betis), Pezzella (Betis) y Foyth (Villarreal).

Los otros 19 futbolistas sudamericanos impedidos:

Uruguay (6):Araujo (de Barcelona), Luis Suárez, Giménez (Atlético del Madrid), Valverde (Real Madrid), Arambarri (Getafe) y Maxi Gómez (Valencia).

Brasil (3): Casemiro y Militao (de Real Madrid) y Cunha (Atlético)

Chile (3):Claudio Bravo (de Betis), Tomás Alarcón (Cádiz) y Enzo Roco (Elche).

Perú (2): Luis Abraham (de Granada) y Renato Tapia (Celta).

Paraguay (2): Alderete (de Valencia) y Arzamendia (Cádiz).

Venezuela (2): Alexander González (de Málaga) y Machís (Granada).

Ecuador (1): Pervis Estupiñán (de Villarreal).

La raíz del conflicto

Fue el Liverpool de Inglaterra quien se negó a ceder a Salah a Egipto, ya que ese país figura la lista "roja" del gobierno británico; y a su regreso el zurdo debería respetar una cuarentena tal que le impediría sumarse inmediatamente a los 'Reeds'.

Tras ello, varios equipos de la Premier, Ligue 1, Serie A y ahora La Liga se sumaron. Si no interviene la FIFA, Europa hará valer el dinero que paga por los jugadores.