Cuando lo nombraron casi todos los hinchas de Talleres abrieron Google para saber de quién se trataba. Siguiendo la moda brasileña de traer entrenadores portugueses que tanto rédito les dio -Jorge Jesús en el Flamengo campeón de la Libertadores 2019 y Abel Ferreira en el Palmeiras bicampeón 2020 y 2021- Pedro Caixinha apareció en Córdoba, se puso la camiseta de Talleres y dio una conferencia de prensa en la que se mostró como un personaje interesante para el mundo futbolero local.

Claro que los resultados son los que hablaran por él, que no tiene un recorrido marcado por campañas espectaculares -lo mejor es un campeonato con Santos Laguna y una Copa con Cruz Azul en México, y una temporada con resultados aceptables pero no llamativos con el Rangers de Escocia, con pasos intermedios por el fútbol de Qatar y Arabia Saudita-, y los hinchas no le darán una espalda muy grande por falta de conocimiento e historia en el club.

El viernes tendrá su debut al enfrentar a Gimnasia en La Plata en El Bosque abriendo la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional 2022.