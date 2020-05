Desde el 'mundo Boca' mucho se viene hablando (e inflando) sobre la posibilidad de que Lukas Podolski sea refuerzo del club en algún momento de este año. Muchos tienen ganas de tener otro De Rossi en el fútbol argentino. Sin embargo, a medida que pasan las horas y los días parece cada vez más difícil.

El delantero polaco nacionalizado alemán, de 34 años y campeón del mundo en Brasil 2014, tiene un año más de contrato en el Antalyaspor de Turquía, un fútbol que maneja cifras muy diferentes a las del mercado argentino.

Rodrigo Codas, empresario paraguayo e intermediario de Podolski dialogó este martes con 'Superfútbol', de TyC Sports, y contó cómo está la situación.

“Aún no hablé con nadie de Boca. No es el tipo de negociación que me gusta, prefiero el perfil bajo por respeto. Estamos a disposición y el jugador sabe que vamos a tener que ponernos en el lugar del club. No son números imposibles y no escapan a la realidad de los clubes. Es clave el interés del club”, detalló.

"No hay nada", dijo, por su parte, Jorge Amor Ameal. El presidente del club explicó que "no es el momento de hablar de refuerzos o incorporaciones" por el contexto que se vive con la pandemia en el país.

Algunas decorosas reacciones que dejó Twitter sobre el caso Podolski:

“puede ocurrir el apocalipsis mañana y el periodismo partidario de boca va a seguir tirando estos rumores falopa kskjsjks me lo re imagino a podolski diciendo "si unas ganas barbaras de ir a un país al borde de la guerra civil siempre fui hincha de bokita" https://t.co/GNlJd3PXtM”— J POSADAS on Twitter Link

“Si viene Podolski me visto de Pachu alemán para ir a recibirlo, caigo así a Ezeiza”— Joan on Twitter Link

“Entra Podolski a la Bombonera *da un pase corto atrás * Nosotros: https://t.co/LFEqJ6FaGs”— bocaedits ⚓ on Twitter Link