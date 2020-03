"Es la primera vez que me pasa una cosa así. Nos presentamos en el horario oficial que siempre llegamos a los estadios, dos horas, dos horas y media antes, y ante esta situación que el club tiene cerrada las puertas y no permite el ingreso, procedimos a hacer el acta con la escribana. Es una cuestión administrativa, haremos el informe correspondiente y después pasará al tribunal de disciplina" dijo el árbitro Germán Delfino que llegó con una escribana para labrar el acta correspondiente que indica que el partido no pudo jugarse porque River no abrió las puertas de l estadio.

Al ser consultado sobre la probable quita de puntos para el 'millonario' señaló: "No tengo idea, nosotros estamos en la parte arbitral, vinimos de parte de AFA y Superliga a dirigir el partido. No podemos ingresar al club, por ende nos retiramos y elevaremos un informe. Ahora hablaré con Federico Beligoy y veremos los pasos a seguir. Informaremos lo que sucedió y después será una cuestión dirigencial que escapa a lo arbitral".