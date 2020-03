"Cuando termina el campeonato, empieza a aparecer la ronda de pases. Que Boca quiere a mengano, a sultano. Cavani es muy buen jugador, pero gana una plata importante. Y hoy, nosotros tenemos a Tevez. Si quiere seguir, no va a haber problema", así respondió el presidente de Boca al ser consultado sobre la posibilidad de que el delantero uruguayo que juega en el PSG francés se vista la azul y oro.

En diálogo con Radio La Red agregó: "No hemos hablado de contratos todavía. Cuando la pelota corría, no hablamos. El tema más emblemático será Carlos y dependerá de él, que esté bien y con ganas. Otros querían traer a un 9. Nosotros dijimos que no, que si estaba bien no era necesario traer a alguien. El equipo terminó goleando, gustando y ganando, con las tres G. Un gran Tevez, el que volvió a Boca y llenó la Bombonera. Lo que le pasó a Carlitos es el diálogo que tuvo con todos. El nos recibió bien a todos, más allá de lo que él haya opinado y hablado en política. Me sentí muy bien recibido. Está contento. Termina siendo un gran jugador. Buen compañero. Contra todos los que opinaban, nos dio una sorpresa a todos".

Parece extraño que le diga que no a un jugador con una trayectoria admirable y que manifestó su intención de jugar en el club. ¿Qué diráRiquelme?