La colombiana Daniela Cortés denunció penalmente al delantero de Boca Sebastián Villa el 28 de abril por el delito de "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género en concurso real con amenazas coactivas agravadas".



Cortés apeló la eximición de prisión que la Justicia concedió al futbolista de Boca Juniors mientras que la defensa del jugador pidió que se revea la decisión de no dejarlo salir del país, al invocar el "derecho a trabajar de un jugador de fútbol internacional que por sus obligaciones laborales debe viajar seguido".

Por su parte, la esposa del mediocampista colombiano Edwin Cardona, Carolina Castaño, desistió de declarar en la causa por violencia de género iniciada por Daniela.



Castaño iba a prestar testimonio como testigo propuesto por Fernando Burlando pero hizo un descargo en Instagram para rehusar hacerlo: "Como mujer no acepto ningún tipo de maltrato contra mi género y de ninguna persona. Soy defensora del respeto y me gusta inculcar valores a las nuevas generaciones, evitando todo tipo de circunstancias violentas. Lo anterior no quiere decir que esté comprometida o involucrada en situaciones de tipo legal. Mi apoyo a Daniela Cortés se lo demostré de manera personal y pido no incluir mi nombre, el de mi esposo y el de mi familia en las situaciones legales como las ya conocidas".

Cardona sueña con su regreso a Boca, donde fue compañero de Villa. ¿Será esa la razón del cambio de decisión de su esposa?