Liverpool le ganó a Atlético Madrid 3 a 2 de manera agónica por la fecha 1 de la Champions League y Diego Simeone explotó contra un hincha -que resultó ser un hooligan con antecedentes de violencia- por los insultos y burlas que recibió "durante todo el partido".

Eso explicó el Cholo en conferencia de prensa: "Me habían insultado durante todo el partido. Nunca se puede decir nada porque sos el entrenador, pero no es fácil. Te girás con el gol del rival y te siguen insultando".

Y agregó: "Ojalá que el Liverpool identifique a la persona y tenga sus consecuencias. El árbitro me entendió y entendió la situación, porque fueron varios gestos e insultos durante todo el partido".

¿Quién es el hincha?

Se llama Jonathan Luke Poulter y publicó un video en sus redes para desmentir la versión del DT argentino.

"Creo que es un poco cobarde. Cuando entró y habló en la rueda de prensa tras el partido, los medios españoles le preguntaron qué se dijo, si fue algo racista o sobre la Guerra de las Malvinas -Falklands War en inglés- o esa basura", explicó.

Y agregó: "No dije nada racista, ni mencioné la Guerra y toda esa basura... Pero la realidad es que le preguntaron y se marchó, dejando todo abierto a la especulación", sostuvo el hooligans que tiene antecedentes penales por su accionar en Anfield.

El prontuario de Poulter: en 2015 fue condenado por un incidente en el último partido de Steven Gerrard en Anfield. Aquel día, con apenas 20 años, ignoró las súplicas de David Higham para mover una pancarta que bloqueaba la vista de su esposa en silla de ruedas, según informó The Mirror.

Resumen de un partidazo

El Liverpool lo ganó en la última bola.