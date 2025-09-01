Inter Miami perdió 3-0 de Seattle Sounders la final de la Leagues Cup y todo terminó en escándalo por la pelea que protagonizaron jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos.

Y hasta Lionel Messi fue apuntado en redes por increpar al joven argentino Pepo De la Vega, en un cruce intimidante del que también participó Rodrigo de Paul.

Pero lo peor se vio apenas terminó el partido cuando Luis Suárez se encaró con un joven rival, Obed Vargas, de Seattle. Eso detonó discusiones, empujones y hasta un golpe en el rostro de parte de Sergio Busquets.

El delantero uruguayo se peleó también con un integrante del cuerpo técnico del equipo campeón y lo escupió. Luego, se valoró la actitud de Messi de presenciar solo la premiación a Seattle.

