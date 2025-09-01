'Patético': los memes de la pelea tras la final que no se bancaron perder Messi, De Paul y Luis Suárez
Leo se cruzó con De la Vega en el partido pero luego calmó los ánimos tras la infernal pelea entre futbolistas y cuerpos técnicos de Inter y Seattle, que ganó la final de la Leagues Cup. Las redes hicieron tendencia a Luis Suárez, que escupió en la cara a un rival y la postura de Messi.
Inter Miami perdió 3-0 de Seattle Sounders la final de la Leagues Cup y todo terminó en escándalo por la pelea que protagonizaron jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos.
Y hasta Lionel Messi fue apuntado en redes por increpar al joven argentino Pepo De la Vega, en un cruce intimidante del que también participó Rodrigo de Paul.
Pero lo peor se vio apenas terminó el partido cuando Luis Suárez se encaró con un joven rival, Obed Vargas, de Seattle. Eso detonó discusiones, empujones y hasta un golpe en el rostro de parte de Sergio Busquets.
El delantero uruguayo se peleó también con un integrante del cuerpo técnico del equipo campeón y lo escupió. Luego, se valoró la actitud de Messi de presenciar solo la premiación a Seattle.
Y las redes reaccionaron así: