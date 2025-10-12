En una charla distendida con ESPN UK, Julián Álvarez participó de un entretenido ping pong de preguntas sobre fútbol, donde tuvo que seleccionar a diferentes jugadores para categorías como mejor arquero, defensor, gambeteador y goleador, entre otras.

El actual delantero del Atlético de Madrid no dudó al momento de responder quién es, para él, el mejor definidor del planeta, y una vez más eligió al astro argentino, reafirmando su admiración y respeto por su compatriota.

Quién es el mejor jugador de la historia según Julián Álvarez

Cuando llegó la pregunta más esperada —"¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos?"—, el cordobés no dudó ni un segundo: "Messi", respondió con total firmeza. Desde su debut con la Selección Argentina en 2021, Julián Álvarez se consolidó como uno de los socios más efectivos del capitán argentino bajo la dirección de Lionel Scaloni.

Ambos compartieron 39 encuentros, con un balance de 30 triunfos, 6 empates y apenas 3 derrotas. En ese lapso, Messi asistió al cordobés en tres goles, mientras que Álvarez le devolvió el pase gol en dos ocasiones, evidenciando una conexión futbolística tan natural como productiva.

Esa sociedad dentro del campo fue determinante en el Mundial de Qatar 2022, donde la dupla brilló y fue clave en la consagración de la Albiceleste.

Durante la entrevista con ESPN UK, el actual delantero del Atlético de Madrid volvió a resaltar al rosarino como el mejor definidor del mundo. Además, aprovechó para elogiar a dos de sus compañeros campeones en Qatar:

Mejor defensor: Cristian "Cuti" Romero

Mejor arquero: Emiliano "Dibu" Martínez

Y completó sus elecciones con otras figuras internacionales: