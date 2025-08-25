«Papelón»: Azzaro explotó contra Milito y Arias por la goleada que sufrió Racing ante Argentinos

La derrota de Racing ante Argentinos Juniors por 4 a 1 caló hondo en el mundo de la Academia. Y en su reacción, Flavio Azzaro le apuntó al arquero Gabriel Arias: “Tiene un cagazo bárbaro, no se puede atajar con miedo”.

Raro, porque su afirmación llegó después de reconocer que el golero le dio al club campeonatos y clasificaciones importantes con sus tapadas: “Es el arquero más ganador de la era moderna con seis títulos… sí… pero no va más”, dijo el periodista.

Y apuntó a Milito por el momento

Azzaro fustigó al presidente del club Diego Milito y se preguntó por el salto de calidad que había prometido al dirigencia.

“No te armaste como te tenías que armar en uno de los años más importantes para Racing”, concluyó Flavio.

La reacción completa de Azzaro



“Papelón”, lo definió.

Los goles y resumen del partido

Fiesta en La Paternal con los Bichos de Nico Diez.

Racing, que está en cuartos de final de la Copa Libertadores tras su triunfazo frente a Peñarol, marcha en el puesto 14 de 15 en el torneo local.