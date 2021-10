El futbolista estuvo varias veces en el radar de Boca y Juan Román Riquelme reveló que ya tuvo una charla con el delantero peruano, que como prioridad tiene recuperarse físicamente.

"Internacional y Guerrero, tras mutuo interés, acordaron la extinción anticipada del contrato de trabajo", informó la entidad de Porto Alegre

"Gran ídolo del fútbol peruano y reconocida trayectoria mundial, el delantero vistió nuestra camiseta en 72 partidos y anotó 32 goles. El club te agradece y te desea éxito en tu carrera", agregó.

El propio Riquelme aseguró que: "Sabemos que hoy en día si Boca va a buscar un jugador se disparan los precios. Creo que todos coincidimos en que Paolo es uno de los mejores 9 de Sudamérica".

“Él me llamó y me invitó a jugar un partido a beneficio. Después yo le pregunté si le gustaría jugar en nuestro club, me dijo que sí y que le gustaría jugar en La Bombonera", reveló Riquelme en CNN Deportes.

Paolo Guerrero, de 37 años y habitualmente convocado por el argentino Ricardo Gareca al seleccionado de Perú del que es máximo goleador histórico, todavía no habló de su futuro, aunque también existe la posibilidad de que finalice su carrera en Alianza Lima, club del que surgió.