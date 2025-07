"No tenemos cancha ni ropa", el reclamo de la figura de River tras ganarle el superclásico a Boca

El protagonista se llama Julián Caamaño, que con un golazo de atrás de mitad de cancha liquidó el Superclásico que River le ganó 2 a 1 a Boca en el estadio Quinquila Martin de La Boca por la fecha 18 del torneo de AFA.

El Millonario, apoyado en la figura de su arquero Pato Aguirre -que atajó hasta un penal-, había abierto la cuenta a través de Iván Curet.

El Xeneize descontó a través de Lautaro Yañez, a menos de un minuto del final pero no pudo llegar al empate pese al apoyo de los más de 1500 hinchas que colmaron el estadio.



Al finalizar el partido, la cronista de TyC Sports entrevistó a Caamaño. “Vine porque soy hincha de River, acá no importa la plata, quería hacer un gol y ganar acá”, dijo y pidió disculpas “a mis compañeros por sacarme la remera en el festejo, me olvidé que tenía amarilla (fue expulsado)”.

Enseguida, el experimentado futbolista que en un par de días cumple 32 años sorprendió con una denuncia pública hacia la dirigencia de River: "No tenemos el presupuesto de otros equipos, no tenemos lugar, no tenemos casi ni la ropa".

El golazo de Caamaño

Fue el segundo, a tres minutos del final. En el festejo, Julián corre como un loco hacia el fotógrafo oficial de River, aunque pareció festejarlo de cara al público xeneize.

Con la victoria, River se sacó una espina de años, pero además se acercó a solo un punto de Boca en la tabla de posiciones, trepó al cuarto lugar y dio un paso clave para meterese en los Playoffs por el título.