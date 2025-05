El Inter de Mascherano juega mal, a nada, y no luce con alma ni reacción. Este domingo volvió a perder. Fue 3 a 0 ante Orlando City en el clásico de Florida. Y Lionel Messi sorprendió a todos con sus declaraciones post partido.

Leo se quejó del arbitraje en una entrevista con Apple TV y cuando fue consultado sobre su renovación contractual, contestó: “No sé nada”.

Sobre el árbitro Guido González, que no sancionó tiro libre indirecto por un pase atrás del colombiano Luis Angulo para el arquero peruano Pedro Gallese, Lionel consideró: "Una jugada rara. Un jugador de ellos le da el pase al arquero y el referí, él mismo me dijo, no sabía la regla. Que no le había parecido eso, que no lo entendía. De ahí vino un pelotazo y el gol".

Y concluyó: "No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros. Jugadas puntuales. Creo que la MLS debería mirar un poquito más ese tema".

Mascherano en la cuerda floja

Los resultados de los últimos partidos, además de la eliminación de la Concachampions, son pésimos. Pero además el equipo de Javier Mascherano no tiene respuestas, como la mayoría de sus equipos.

“Claramente el responsable soy yo, lo vengo diciendo”, dijo el Jefe en conferencia. Y pareció la firma a su carta de despedida.

Resumen y goles del partido

¿Messi sigue?

Messi juega en Estados Unidos desde julio de 2023. Convirtió 44 goles y dio 21 asistencias en en 55 partidos y ya es el goleador histórico de la franquicia fundada en 2018;.ganó la Leagues Cup 2023 y la Supporters' Shield 2024, los primeros títulos de las vitrinas de la institución.