“No sé boludo este auto es más raro, de golpe salgo salgo y tengo el doble de grip y es no entender por qué", respondió Franco Colapinto apenas concluida las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de los Países Bajos.

“Buena FP2, hay que seguir trabajando pero es un buen paso”, concluyó el bonaerense tras lograr la mejor práctica desde que está en la escudería Alpine.

Colapinto finalizó 18° en la FP1 con un tiempo de 1:12.276; en tanto, en la FP2 mejoró muchísimo sus registros : terminó 9° con una marca de 1:10.957. Pierre Gasly, su compañero de equipo, quedó 10° y 19° respectivamente, mientras que Lando Norris fue el mejor en ambas sesiones.

Lo mejor de las prácticas

Vuelve la Formula 1 este domingo.

La acción de la jornada 15 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 que se desarrolla en el Gran Premio de los Países Bajos, en el Circuito Zandvoort, continúa así:

Sábado 11 horas, la clasificación.

Domingo, 10 horas, la carrera.