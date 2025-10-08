"No nos representa ideológicamente", Deportivo Español se despegó de su abogado, tecladista de la banda de Milei

Tras el increíble acto que organizó el Gobierno para que Javier Milei cante en el Movistar Arena, se conocieron más precisiones sobre los músicos que integraron la banda presidencial.

Además de los hermanos Benegas Lynch -en batería y guitarra- Lilia Lemoine en coros, y el biógrafo del jefe de Estado, Marcelo Duclos en el bajo; el tecladista fue un tal Fernando Mezzina, que sorprendió al lucir la remera de Deportivo Español.

Tras hacerse viral y conocerse quién es -abogado de Milei y del club- el Gallego salió a despegarse por completo de este personaje con un comunicado: "Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable".

"No nos representa ideológicamente", remarcaron. Y contundente, agregaron: "Negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre, al acto político del día de ayer, encabezado por el presidente de la Nación Javier Milei".

"Afirmamos que NO nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político. Tomamos el compromiso como institución de accionar las medidas pertinentes en el tema", concluye el texto.

Los integrantes de la banda

Batería: Alberto "Bertie" Benegas Lynch, Diputado nacional.

Guitarra: Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador nacional por Entre Ríos.

Coros: Lilia Lemoine, Diputada nacional, cosplayer.

Bajo: Marcelo Duclós, biógrafo personal y amigo del Presidente.

Coros: Ana Tamagno, pareja de Duclós.

Guitarra: Hernán Scarfó, músico.

Teclados: Fernando Mezzina. Abogado libertario.