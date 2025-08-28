El interrogante sobre quién puede ser considerado el máximo exponente del deporte mundial sigue generando controversia y opiniones divididas. En esta discusión, donde aparecen figuras como Messi, LeBron James o Tom Brady, también se cuela el tenis, deporte en el que surgió la voz de Casper Ruud.

Durante su arribo a Nueva York, el noruego sorprendió al dejar de lado a esos nombres y dedicar palabras de admiración a un competidor directo del circuito, sumándose así a la charla sobre quién merece el título del mejor de todos los tiempos.

Quién es el mejor deportista de la historia para Casper Ruud

El noruego, actualmente ubicado en el puesto 12 del ranking ATP, expresó que, en su opinión, Novak Djokovic no solo es el mejor tenista de la historia por encima de figuras como Nadal o Federer, sino también el atleta más grande de todos los tiempos.

“Para mí, Novak es el mejor deportista que ha existido. No quiero poner a competir disciplinas, porque no tiene sentido, pero si lo comparas con alguien como Tom Brady, está claro que Brady es una leyenda y el más grande en lo suyo, no me malinterpreten. Sin embargo, desde el punto de vista atlético, Djokovic lo superaría ampliamente en la mayoría de las pruebas físicas. Sí, es verdad que LeBron James podría aventajarlo en ciertos aspectos, pero sigo creyendo que Novak es el atleta más completo de la historia”, afirmó Ruud.

Quien ya disputó varias finales de Grand Slam contra el serbio, subrayó sobre todo su extraordinaria condición física como el elemento que lo diferencia del resto.

Su resistencia en partidos que superan las cinco horas, una flexibilidad fuera de lo común y la capacidad de seguir compitiendo al máximo nivel a los 38 años, son para el jugador noruego evidencias de que Djokovic es un competidor irrepetible que sobresale por encima de cualquier otro.